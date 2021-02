A Pollutri buoni riscontri per la raccolta di contenitori di fitofarmaci e olio esausto

Si è conclusa con buoni numeri la seconda giornata di smaltimento degli imballaggi di fitofarmaci e olio esausto rivolto alle imprese agricole di Pollutri. Quello di venerdì 5 gennaio è stato il secondo appuntamento "del servizio di raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, in conformità a quanto previsto dall'Accordo di Programma Impresa Agricola Pulita redatto dalla Regione Abruzzo". La raccolta, promossa dal Comune di Pollutri, in collaborazione con Eco.Lan. S.p.A. e con la Cantina Sociale "S. Nicola", si era già tenuta lo scorso 22 gennaio.

Nelle due giornate sono state complessivamente 152 le ditte ad aderire per un totale di 1.750 kg di contenitori di fitofarmaci conferiti; sono stati inoltre raccolti 700 litri di olio esausto e 60 kg di filtri olio. "Numeri importanti, in crescita rispetto a quelli dello scorso anno, e soprattutto soddisfazione per aver dato una soluzione concreta ad un procedimento che era abbastanza complesso e sentito dai nostri agricoltori", commentano dall'amministrazione comunale.