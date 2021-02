"Lo screening è un’opportunità da cogliere. Grazie a chi sta collaborando con passione"

"La campagna di screening è un'opportunità che tutti i cittadini dovrebbero cogliere". Anna Suriani, medico in pensione, è la responsabile della campagna di screening di massa a Vasto. A lei il compito di coordinare, a partire da questa mattina [LEGGI], tutte le persone che stanno effettuando i tamponi rapidi gratuiti. In campo decine di persone tra personale sanitario, in servizio e in pensione, protezione civile e tanti volontari. "Questi test sono utili per l'operazione di screening. Possiamo intercettare persone, oggi asintomatiche, che sarebbero andate in giro e ad avrebbero contagiato altri. Sappiamo che le cose non vanno benissimo in Abruzzo, quindi è bene che i cittadini vengano a fare questa cosa".

Nelle sue parole c'è anche la gratitudine per tutte le persone che stanno dando la loro disponibilità in maniera volontaria e gratuita affinchè nelle quattro giornate tutto possa svolgersi per il meglio. Un pensiero, in un periodo così difficile, va "alle mie splendide colleghe, Silvana Pietropaolo e Rosanna Antognetti, che purtroppo non ci sono più, al carabiniere Carlo Pierabella, marito di una nostra collega. Con le loro perdite la comunità medica ha vissuto un dolore ancora più profondo".

Anna Suriani e Italo Pomponio, dell'ufficio servizi del Comune di Vasto, hanno illustrato le modalità di svolgimento della campagna di screening.