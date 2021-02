SarÃ  aperto anche domenica 7 febbraio il drive-through per i tamponi di Vasto

Sarà attiva anche domenica 7 febbraio il drive-through per i tamponi in via Don Lorenzo Milani a Vasto. In occasione dello screening di massa [LEGGI] la postazione gestita dall'Arma dei carabinieri, aperta tutti i giorni per l'esecuzione dei tamponi molecolari, sarà attiva anche domenica dalle 8.30 alle 12 per effettuare servizio all'utenza unitamente al personale della Asl Lanciano Vasto Chieti.

Potranno accedervi tutti i cittadini muniti di prenotazione su richiesta del proprio medico curante o i cittadini che dovessero risultare positivi al test rapido a cui si sono sottoposti in occasione dello screening per cui sarà necessario effettuare un tampone molecolare di conferma. In quest'ultima circostanza non sarà necessaria la prenotazione.