Ponte dellâ€™ex ferrovia, vigili del fuoco controllano la crepa: non câ€™Ã¨ rischio cedimento

Due vigili del fuoco sull'autoscala guardano da vicino la crepa. A Vasto Marina il ponte dell'ex ferrovia è sotto osservazione dopo le segnalazioni dei giorni scorsi. Il pericolo potrebbe essere duplice, perché sotto c'è il raccordo tra lungomare Cordella e la statale 16 e sopra la Via verde della Costa dei trabocchi, la pista ciclopedonale da 42 chilometri in costruzione da tre anni.

Una squadra del Distaccamento di Vasto controlla le condizioni della struttura in cemento armato, che presenta una lunga fenditura orizzontale. Ma è solo superficiale: il sopralluogo evidenzia, infatti, l'assenza di pericolo di cedimento strutturale.

Il 28 gennaio era stato Orlando Palmer, candidato sindaco del movimento Iustitia nova, a lanciare l'allarme riguardo a un possibile "distacco di parte del cemento armato" che potrebbe causare "incidenti a passanti e auto" [LEGGI] e a chiedere "un tempestivo intervento, possibilmente prima dell'apertura della stagione estiva".

Il controllo si è reso necessario non solo per evitare rischi per l'incolumità di chi transita sul raccordo sottostante, ma anche per consentire il completamento in sicurezza dei lavori di realizzazione della ciclovia, peraltro già frequentata nei giorni di sole da numerose persone a piedi e in bici.