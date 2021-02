Carugno: "No alla sperimentazione sugli animali. Anche a Vasto la raccolta firme per il referendum"

Dopo lo stop alla caccia, anche quello alla sperimentazione animale. Il movimento Ora rispetto per tutti gli animali lancia la seconda campagna referendaria nel giro di poche settimane. La raccolta firme arriverà anche nel Vastese, Covid permettendo, tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo.

"Dopo la sentenza sui macachi (il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Lega anti vivisezione, n.d.r.), il movimento Ora rispetto per tutti gli animali risponde con il secondo referendum in materia animalista: l'abolizione della sperimentazione animale", afferma il presidente, Giancarlo De Salvo, secondo cui la proposta referendaria è la conclusione "di un lungo lavoro di approfondimento delle problematiche che interessano la tutela degli animali e di elaborazione di soluzioni che devono passare inevitabilmente attraverso una chiamata referendaria. Tutti gli elettori saranno chiamati ad esprimere una preferenza su temi che interessano la vita di ognuno di noi e che richiedono un intervento deciso e non più differibile".

Nella campagna referendaria è impegnata Anna Rita Carugno, candidata sindaca a Vasto per il movimento animalista: "È ora - sostiene - che la maturità e il progresso facciano un altro balzo in avanti e che il rispetto che nei secoli si è acquisito per i nostri simili di colore diverso, religione diversa, cultura diversa, venga esteso anche agli altri esseri che popolano il nostro pianeta e che già sfruttiamo in abbondanza per la nostra alimentazione di onnivori molto carnivori. È ora che il rispetto per la nostra vita venga esteso anche alla vita di quanti più esseri viventi sia possibile".