Nel weekend screening di massa a Vasto: la città divisa in quattro zone per i test rapidi

Saranno quattro i centri dove, sabato 6 e domenica 7, sabato 13 e domenica 14 febbraio, i cittadini potranno recarsi per sottoporsi gratuitamente al tampone rapido per individuare eventuali positività da Sars-Cov-2. Le quattro strutture, palestra ex Salesiani (via Santa Caterina da Siena), PalaBCC (via dei Conti Ricci), Auditorium Chiesa San Paolo apostolo (via Ritucci Chinni), Auditorium San Francesco (viale Dalmazia - Vasto Marina) con più postazioni a disposizione, saranno operative nei giorni indicati dalle 8.30 alle 19.30.

I cittadini dovranno recarsi muniti di carta d'identità, tessera sanitaria e modulo di adesione compilato [SCARICA]. Sarà da consegnare agli operatori solo al seconda pagina del modulo. Chi avesse difficoltà nella compilazione troverà il modulo sul posto. Il risultato del test sarà comunicato via sms dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

Potranno partecipare allo screening tutti i cittadini con più di 6 anni (i minori di 18 anni dovranno essere accompagnati dai genitori).

NON potrà partecipare:

- Chi ha sintomi che indichino una infezione Covid- 19

- Chi è attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

- Chi è risultato positivo negli ultimi tre mesi

- Chi ha già prenotato l'esecuzione di un tampone molecolare

- I minori di 6 anni

- Chi è ricoverato in una struttura sanitaria

- Operatori sanitari che sono sottoposti a screening della ASL

Per l'assegnazione dei centri dove effettuare il test è stato scelto il criterio di ripartizione in base alle sezioni elettorali. A seconda della propria sezione ci si recherà nella sede assegnata.



La ripartizione nelle quattro strutture:

- palestra ex Salesiani (via Santa Caterina da Siena) >> GUARDA

(n.b. la struttura è il palazzetto ex-Salesiani con ingresso da via Santa Caterina da Siena, non via San Domenico Savio come indicato nelle grafiche)

- palaBCC (via dei Conti Ricci) >> GUARDA

- auditorium Chiesa San Paolo apostolo (via Ritucci Chinni) >> GUARDA

- auditorium San Francesco (viale Dalmazia - Vasto Marina) >> GUARDA