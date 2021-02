InciviltÃ  senza limiti: lastre di vetro, poltrone e pneumatici abbandonati tra i campi

Lastre di vetro, pneumatici, uno specchio e persino delle poltrone. È quanto è possibile trovare negli accumuli di rifiuti abbandonati in una traversa di via Osca, non lontano dal depuratore di Punta Penna, e in una strada di via San Rocco.

Le segnalazioni su quelle che sembrano vere proprie piccole discariche a cielo aperto ci arriva da un lettore, A.C., che transidando ha notato lo scempio. Il fenomeno frutto dell'inciviltà purtroppo è ben noto e non risparmia nessuna zona del territorio comunale.

Per alcuni un freno a tale mancanza di senso civico potrà essere l'apertura dell'isola ecologica di contrada San Leonardo che slitta puntualmente mese dopo mese. Oggi, il sindaco Francesco Menna ha apposto la targa ricevuta da Cassa Depositi e Prestiti all'ingresso dell'isola a testimonianza del contributo ricevuto per la sua realizzazione, ma una data di apertura non è stata ancora apposta sul calendario.