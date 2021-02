Giuseppe Rucci Ã¨ il nuovo segretario della Fp Cgil di Chieti

È Giuseppe Rucci il nuovo segretario generale della Cgil Funzione Pubblica di Chieti. Subentra a Sergio Zinni "al quale vanno i ringraziamenti per tutto il lavoro svolto con passione, serietà e competenza", si legge in una nota del sindacato.

"Le drammaticità della pandemia ha evidenziato tutte le criticità e le sofferenze (da sempre denunciate) che anni di riduzione e tagli delle risorse, di contrazione degli organici hanno prodotto su tutto il servizio socio-sanitario. Il grosso contributo degli operatori pubblici, privati e del terzo settore, che hanno pagato anche un prezzo importante in termine di contagi e perdita di vite umane, ha permesso una risposta immediata alla violenza del virus".

L'azione del gruppo dirigente della Fp Cgil di Chieti, ora guidato da Giuseppe Rucci, si concentrerà su queste criticità "compresa la situazione delle Rsa, il tema degli accreditamenti e degli organici nelle Strutture Private, la reinternalizzazione dei servizi della Asl 2. Forte sarà anche l’impegno verso il lavoro nel Perimetro Pubblico a partire dal rinnovo dei CCNL e dalla valorizzazione delle professionalità presenti.

Fondamentale continuerà ad essere il ruolo di tutti i delegati che con le loro competenze daranno un contributo importante e saranno un supporto indispensabile per tutte le problematiche che dovranno essere messe in agenda in continuità con il lavoro fin qui svolto".