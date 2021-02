Confindustria: "Quello di San Salvo sarà il cuore pulsante di Amazon in Italia"

Il presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, plaude al grande centro Amazon che vedrà la luce a San Salvo. Gli interventi da parte della Engineering 2K – società che realizzerà la struttura da consegnare successivamente all'operatore dell'e-commerce – sono iniziati qualche giorno fa: un investimento da 250 milioni di euro con una ricaduta occupazionale complessiva, a regime, di 3100 unità [LEGGI].

"Attendiamo a San Salvo uno dei più grandi poli logistici in Europa a servizio del colosso dell'e-commerce Amazon. Parliamo del futuro cuore pulsante italiano della prestigiosa azienda di Seattle che sorgerà al posto dell’ormai dismesso autoporto di San Salvo. Tutto questo in un territorio che punta così anche alla riqualificazione del Porto di Vasto, in grado di creare le condizioni per lo sviluppo infrastrutturale e intermodale al servizio dell’area del Vastese e del Sangro. Una logistica efficiente e dinamica, unita all’innovazione tecnologica, è premessa necessaria per la piena realizzazione delle potenzialità del nostro tessuto imprenditoriale".

Per Pagliuca l'insediamento potrà avere ricadute positive anche su altri settori: "Accenderà potenzialità e sinergie dell’economia del territorio incrementando le possibilità di business per le imprese di servizi e della manifattura, rafforzando, inoltre, la nostra Regione come crocevia strategico, anche nella frontiera dell’e-commerce. E ciò si realizza con i posti di lavoro, indipendentemente dalle destinazioni delle merci acquistate on line che seguiranno canali e tracciati completamente diversi da quelli destinati alla comunità che quei posti di lavoro acquisisce".

"La sfida dei prossimi anni, soprattutto dopo la tempesta del Covid-19, sarà proprio quella di mettere in condizione le aziende che sono sul territorio di rimanere, ma anche di fare vera attrazione di investimenti con aree ecologicamente e tecnologicamente attrezzate. Prioritario diventa quindi in questa ottica rendere operativa la Zes e creare terreno fertile per chi fa impresa e investimenti sul nostro territorio. Confindustria Chieti Pescara si adopera per assicurare uno sviluppo duraturo e sostenibile nell’interesse del sistema imprenditoriale che rappresenta e delle intere comunità. Siamo orgogliosi di rappresentare e tutelare le tante realtà imprenditoriali che hanno scelto il territorio del vastese come base logistica, preferendolo tra decine di possibili alternative".

Infine, il presidente dell'associazione degli industriali commenta la notizia secondo la quale nel terzo trimestre del 2021 il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, lascerà la poltrona di amministratore delegato: "Bezos sa che il mondo cambia rapidamente, lui non lo insegue, lo anticipa. Mi ha colpito una sua recente intervista: quando gli sono stati fatti i complimenti per i risultati finanziari dell’ultimo periodo (nel quarto trimestre 2020 l’azienda ha ottenuto 125,6 miliardi di dollari di ricavi con un incremento del 42% rispetto allo stesso periodo 2019), subito lui ha ringraziato, affermando che quegli obiettivi, tuttavia, erano stati pianificati dal suo team ben tre anni prima. Questo mi conferma quanto sia strategico per tutti noi avere una chiara visione del futuro che vogliamo, e lavorare in squadra in quella direzione".