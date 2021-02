A Vignola il mare avanza e i residenti sono preoccupati. Incontro Comune e Regione

I residenti sono preoccupati: il mare si sta mangiando il litorale di Vignola e minaccia case e strutture ricettive. "Vogliamo capire come tutelare uno degli angoli più suggestivi della città", dice il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che insieme al vicesindaco, Giuseppe Forte, e a una rappresentanza di abitanti della zona ha incontrato i tecnici del Servizio opere marittime della Regione Abruzzo.

"A seguito della grave situazione di erosione lungo quel tratto della costa vastese dopo diverse note e segnalazioni, insieme al consigliere regionale Pietro Smargiassi, ho richiesto un incontro. L’ultima lettera inviata dal Comune è datata 20 gennaio 2021. Dalla Regione Abruzzo attendiamo un progetto da realizzare a breve". Vasto è stata inserita nel Piano costa della Regione "dopo le diverse sollecitazioni presentate da me ed altri sindaci costieri", afferma Menna.

Rete idrica - In corso a Vasto i lavori di efficientamento della rete idrica in contrada Pagliarelli. "In questi giorni sono iniziate le attività di avvio degli scavi per riammodernare le infrastrutture del servizio idrico", si legge in una nota dell'amministrazione comunale, che ricorda l'origine dei fondi, stanziati dalla Giunta regionale guidata da Luciano D'Alfonso.

"Si procederà - spiega il sindaco, Francesco Menna - alla completa riqualificazione della rete idrica di distribuzione eliminando le vecchie tubature ormai usurate e interessate da frequenti e rovinose rotture e ingenti perdite idriche, tanto da richiedere numerosi interventi di riparazione. Per la prima volta dopo cinquanta anni, si interviene sulla rete ammalorata nel quartiere. I lavori nascono dalla necessità di garantire la regolarità dell’approvvigionamento idrico. Opera indispensabile in un’area dove si registra un’alta densità abitativa. Interventi per l’efficientamento idrico hanno già interessato Piano di Marco, via della Libertà, Madonna della Saletta, via Marchesani e via Ortona".