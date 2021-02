"Sempre aperti a donare", l’iniziativa solidale di McDonald’s a Vasto e Chieti

Si chiama "Sempre aperti a donare" ed è l'iniziativa di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in collaborazione con Banco Alimentare che coinvolgerà Chieti e Vasto. Nelle due città saranno distribuite gratuitamente ad alcune associazioni che operano sul territorio 200 pasti caldi a settimana fino a fine marzo.

I ristoranti McDonald’s di Chieti (viale Abruzzo) e quello di Vasto (corso Europa all’angolo con via Bachelet) prenderanno parte al progetto: i rispettivi team di lavoro si occuperanno della preparazione dei pasti, ritirati e distribuiti all’associazione Papa Giovanni XXXIII “Casa di Betlemme” e alla Comunità Educante con i Carcerati Santi Pietro e Paolo. L’iniziativa, già partita in altre località italiane nel mese di dicembre, vuole portare conforto a chi è in difficoltà; per questo, il progetto prevede la donazione di 100.000 pasti caldi che verranno distribuiti entro la fine di marzo alle strutture di accoglienza che ospitano famiglie e persone fragili in tutto il Paese.

"Questa iniziativa – spiega l'azienda – conferma e consolida l’impegno che lega McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald all'Italia e alle comunità locali con l’obiettivo di contribuire ad alimentare il circolo virtuoso generato dalle associazioni benefiche con cui collabora, specie nel difficile momento che stiamo attraversando, segnato dall’emergenza Covid".