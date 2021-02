La Vastese sorride ancora: allâ€™Aragona battuto 3-1 il Tolentino

Seconda vittoria consecutiva nel girone F di serie D per la Vastese che, nella sfida casalinga con il Tolentino, si è imposta per 3-1.

Nel primo tempo le due squadre si equivalgono, con occasioni da una parte e dall'altra senza che però il risultato cambi. Il match entra nel vivo nella ripresa quando, al 17', la Vastese va in vantaggio con Diarra. Due minuti dopo i biancorossi raddoppiano con Mamona. Non passa molto prima che il Tolentino riesca a riaprire la partita con il gol di Tortelli. La squadra marchigiana tenta il tutto per tutto e beneficia anche di un calcio di rigore che potrebbe far pareggiare i conti agli ospiti. La conclusione di Padovani si infrange però sul palo. E, nel recupero, arriva anche la cigliegina sulla torta con la firma di Lenoci che fissa sul defnitivo 3-1.

Per la squadra di D'Adderio è il quinto risultato consecutivo con un buon bottino di punti conquistato tra gennaio e febbraio che porta i vastesi a quota 18 in classifica. Domenica si torna in campo con la Vastese che sarà di scena a Porto Sant'Elpidio.

La 15ª giornata

Aprilia - O.Agnonese 4-0

Castelfidardo - Pineto 2-1

Castelnuovo Vomano - P. S. Elpidio 0-0

Campobasso - Rieti 4-1

Matese - Real Giulianova rinv.

Montegiorgio - Atl. Terme Fiuggi rinv.

SN Notaresco - Recanatese 2-1

Vastese - Tolentino 3-1

Vastogirardi - Cynthialbalonga 2-1