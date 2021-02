Strade pericolose, "Forte rischio di incidenti in via Sant’Onofrio a causa delle buche"

Appello alle istituzioni ma anche a chi percorre ad automobilisti e motociclisti che percorrono via Sant'Onofrio a Vasto. È quello lanciato da alcuni cittadini dalla nostra testata.

La strada in oggetto è fortemente dissestata e numerose, e profonde buche, ne costellano il tracciato mettendo a rischio chi la percorre a forte velocità.

"Ci sono buche molto grandi e la strada è molto dissestata, è molto pericoloso soprattutto per chi sta in moto. La notte non c’è luce ed è ancora più pericoloso perché non si vede nulla. Chiediamo un intervento per questa strada".