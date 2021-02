33enne evade dai domiciliari a San Salvo e viene arrestato nuovamente in Molise

Evade dagli arresti domiciliari, viene ripreso e riportato ai domiciliari (in attesa di giudizio). Protagonista della breve fuga è stato ieri un 33enne di San Salvo che si trovava agli arresti domiciliari dove stava scontando una pena detentiva emessa dalla Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila. L'uomo aveva fatto perdere le proprie tracce.

Ieri pomeriggio, il 33enne è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Venafro in territorio di Sesto Campano (Is) a bordo di un'automobile mentre percorreva la SS 85. Le verifiche eseguite dai militari hanno permesso di accertare che si trattava di due pregiudicati abruzzesi, uno dei quali, appunto, risultava evaso dalla propria abitazione sansalvese.

Il giovane è stato quindi dichiarato in arresto per evasione e, su disposizione del Pm della Procura della Repubblica del Tribunale di Isernia, sottoposto alla nuova misura degli arresti domiciliari nella propria abitazione in attesa del giudizio per direttissima.

Entrambi i soggetti, inoltre sono stati anche contravvenzionati per la violazione del divieto di spostamento tra regioni per la somma di 373,33 euro ciascuno.