"Sanità privata, Regione accrediti solo strutture che garantiscono i diritti dei lavoratori"

Nella sanità privata convenzionata con la Regione "il rinnovo contrattuale diventi un prerequisito fondamentale per mantenere l'accreditamento" e, di conseguenza, avere i fondi regionali per le cure prestate ai pazienti. La richiesta di superare precariato e carenza di personale arriva dal segretario regionale della Cgil Fp sanità convenzionata, Dario Leone.

In piena seconda ondata della pandemia e dopo i contagi di pazienti e personale nelle Rsa, gli operatori della sanità privata si sentono di serie B e di serie C, "che guadagnano 1200 euro medi al mese" e "quotidianamente lavorano gomito a gomito con colleghi assunti con le cooperative e con le agenzie e molto spesso troviamo medici a consulenza". Professionisti che, appena possono, cercano una prospettiva migliore negli ospedali pubblici o nelle grandi cliniche private. Di conseguenza, "questo esodo sta riducendo la forza lavoro nella sanità socio sanitraria", con il rischio che le Rsa "vadano in tilt e nessuno avverte oggi l'urgenza di avviare delle trattative. Nel frattempo, al personale rimasto per garantire la continuità assistenziale vengono sospese le ferie e spesso capita di essere richiamato in servizio anche nei giorni di riposo", oltre a subire la pressione psicologica causata dal rischio contagio.

Leone chiede "una task force che riconosca salari, diritti e professionalità ai lavoratori delle strutture socio sanitarie Rsa e dei centri ambulatoriali di riabilitazione", perché il contratto "scaduto da molti anni sottoscritto da alcuni sindacati autonomi ha sancito un passo indietro per condizioni di lavoro e tutele, aumentando le ore di lavoro, passate da 36 a 38, riducendo i salari introducendo il super minimo, ma soprattutto tagliando i diritti".