"Mazzemarèlle": la canzone di Lara Molino nella compilation dei musicisti folk

C'è la cantautrice sansalvese Lara Molino tra gli artisti di tutta Italia della compilation dedicata alla musica folk.

"Dal 15 al 30 gennaio si è tenuto il primo Rainbow FreeDay, 15 giorni dedicati alla produzione artistica indipendente e promossi da alcuni fra i principali operatori italiani dello spettacolo e dell’arte. Per due settimane, tante iniziative che hanno inondato il reale e il virtuale, riguardanti la musica. Il 15 gennaio, in apertura, la cantante Tosca, poi tanti ospiti e organizzatori tra cui Red Ronnie e Giordano Sangiorgi del Mei. Il 26 gennaio, a cura di It- Folk e del suo coordinatore Giuseppe Marasco, una grande giornata dedicata al folk e alla world music italiana. In occasione del Rainbow FreeDay è uscita, in collaborazione con MeiDigital, la compilation della folk e world italiana, It-Folk.

La canzone in abruzzese, dal titolo Mazzemarèlle, che racconta le gesta del simpatico spiritello, folletto che fa dispetti a tutti, è stata inserita insieme alle canzoni di altri apprezzati artisti di questo filone musicale: Canzoniere Grecanico Salentino, Eleonora Bordonaro, Li Ucci Orchestra, Francesco Loccisano, Radicanto, Banda Ikona, Ciccio Nucera. Questo il link per ascoltare la compilation del folk che celebra il grande fermento creativo del settore in Italia: https://ampl.ink/q3QxV

Anche in un periodo come questo, così difficile per il mondo dell'arte, la cantautrice Lara Molino continua a far parlare di sé e della sua musica anche a livello nazionale e si gode il successo che sta riscuotendo il suo ultimo singolo, La terra è di chi la canta, e del progetto Nonsolomusica Radio.