Menna sollecita Ferrovie dello Stato: "Intervenire sul parcheggio a Porto di Vasto"

"Già nella giornata di ieri ho provveduto ad informare Ferrovie dello Stato diffidandola per quanto accaduto e cogliendo nuovamente l’occasione per ribadire ai vertici della Società la necessità del potenziamento dell’illuminazione e l’istallazione della videosorveglianza nella suddetta area", il sindaco di Vasto, Francesco Menna, interviene dopo il raid messo a segno nel fine settimana alla stazione ferroviaria Porto di Vasto in cui sono stati distrutti i finestrini di sedici autovetture e danneggiate le vetrate della sala d'attesa [LEGGI].

Il primo cittadino ha espresso "vicinanza e solidarietà ai cittadini titolari delle auto danneggiate", in gran parte lavoratori che, durante la settimana, raggiungono Vasto con i treni regionali. Per molti pendolari è necessario dover utilizzare un'auto d'appoggio che quindi resta parcheggiata nel piazzale durante il weekend.

"Come sindaco di questa città ho a cuore quell’area affinché venga non solo messa in sicurezza con una adeguata illuminazione e con un sistema di videosorveglianza che permetta di identificare gli autori di atti vandalici, ma che si intervenga anche sull'area parcheggio incrementandola con nuovi posti auto", spiega, ricordando che "l’area interessata è di proprietà di Ferrovie dello Stato". Nel 2018 era stato presentato dall'amministrazione una bozza di progetto a Ferrovie dello Stato, poi a gennaio 2020, "siamo stati ad Ancona - spiega l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Forte - per discutere dell'ultimo miglio ferroviario (il collegamento con il porto) e abbiamo colto l'occasione per consegnare ai tecnici di Ferrovie un progetto redatto dagli uffici comunali che prevede la realizzazione di un parcheggio a monte dello scalo con un collegamento tramite ascensori e scale". Una soluzione che è stata recepita dalla società ma rispetto a cui non sono stati fatti passi avanti. "Nei mesi scorsi abbiamo inviato delle lettere agli uffici di Ancona per chiedere se c'è ancora interesse a realizzare l'opera", aggiunge Forte.

"Ho a cuore questa città e la sicurezza dei cittadini - aggiunge Menna -. Non ho mai abbassato la guardia in merito e sono in costante contatto con le Forze dell'Ordine e con gli organi preposti e quanti interessati affinché certi vili atti non si ripetano più".