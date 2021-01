Un mazzo di fiori per Spataro nel 42° anniversario della morte

Un mazzo di fiori sulla sua lapide. Nel pieno della pandemia, non si è potuto fare più di questo per onorare Giuseppe Spataro. La scuola di formazione politica Fo&Pa non ha rinunciato a ricordare il grande politico vastese nel quarantaduesimo anniversario della sua morte.

"Spataro è stato un protagonista del secondo dopoguerra e ha dato un immenso contributo alla realizzazione del miracolo italiano", commentano il consigliere comunale Francesco Prospero e il coordinamento di Fo&Pa. "Attento, allo stesso modo, alle problematiche locali e nazionali, è stato determinate per l’inserimento dell’Abruzzo nella Cassa del Mezzogiorno, nonché per lo sviluppo economico, industriale e infrastrutturale del Vastese. Uomini come Spataro, più attenti al fare che all’apparire, mancano come l’aria alla politica di oggi. La sua concretezza, in un periodo storico come questo, sarebbe davvero preziosa per la soluzione delle problematiche economiche e sanitarie che attanagliano la nostra nazione".