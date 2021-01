Rogo vicino alla provinciale Istonia distrugge 300 balle di fieno

Trecento balle di fieno ridotte in cenere. Questo è il danno causato dall'incendio che, tra ieri sera e stamattina, ha aggredito un terreno di contrada Morge a Furci.

Il rogo è scoppiato in una zona a metà strada tra il centro abitato del paese e il vicino comune di Cupello, nei pressi della provinciale 212 (l'ex statale 86), che collega Vasto ai comuni dell'entroterra. Su quell'area erano accatastate circa 300 balle di fieno pronte per la vendita. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme ieri sera e oggi sono tornati sul posto per evitare che il calore, che covava sotto la cenere, potesse innescare nuovamente l'incendio. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione.

Ignota, al momento, la causa del rogo.