Martinez risponde a Oggiano: la Vastese fa 1-1 con il Cynthialbalonga

Torna con un buon punto in tasca la Vastese dalla trasferta in casa del Cynthialbalonga. I biancorossi, con il pareggio per 1-1 in terra laziale, centrano il quarto risultato utile consecutivo nel girone F di serie D - tre pareggi e una vittoria - ed evidenziano netti miglioramenti rispetto all'avvio della stagione.

Al Bruno Abbatini di Genzano succede tutto nel primo tempo. Ad andare in vantaggio sono i padroni di casa. Al 14' è Oggiano, da fuori area, a scagliare una conclusione velenosa che si infila alle spalle di Di Rienzo. Alla mezz'ora arriva il pareggio dei vastesi con Martinez che, ben appostato in area, non sbaglia la conclusione a rete. Nella ripresa le due squadre si equivalgono, il Cynthialbalonga resta in dieci al 30' per l'espulsione di Gagliardini ma la squadra di D'Adderio non riesce ad approfittare dell'uomo in più per agguantare la vittoria.

Finisce 1-1 con la Vastese che allunga la serie di partite senza sconfitte dopo lo stop del 16 gennaio con il Castelnuovo Vomano. Ci sarà poco tempo per riposare, mercoledì altro turno infrasettimanale con i biancorossi che ospiteranno all'Aragona il Tolentino.

La 14ª giornata

Porto S.Elpidio - Campobasso 0-2

Atl.Terme Fiuggi - O.Agnonese 3-0

CynthiAlbalonga - Vastese 1-1

Pineto - Aprilia 1-1

Real Giulianova - Castelfidardo 2-3

Recanatese -Matese rinv.

Rieti - Montegiorgio rinv.

Tolentino - Castelnuovo 2-2

Vastogirardi - SN Notaresco 0-0