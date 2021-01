Oggi a Vasto una messa per Matteo, lo chef di 30 anni morto a Berlino

Bisognerà ancora attendere alcuni giorni prima che Matteo Padovano possa tornare nella sua Vasto. Il giovane chef è morto a 30 anni nell'appartamento che condivideva con un'altra persona a Berlino dove si era trasferito da alcuni anni per lavoro. Le autorità tedesche stanno lavorando per stabilire le ragioni del decesso. Il giovane è stato trovato privo di vita nella propria stanza dal coinquilino.

Terminati gli studi al Liceo Artistico di Vasto, Matteo aveva trasformata la propria passione per la cucina in una professione. Dopo le prime esperienze nella propria città, ha lavorato in Australia e in Germania con una parentesi in Sardegna.

In attesa che vengano stabilite le ragioni del decesso, a Vasto oggi si celebrerà una messa in suffragio, sarà l'occasione per parenti e amici di stringersi ai genitori Marcello e Maria Chiara e al fratello Marco. La funzione religiosa sarà celebrata nella cattedrale di San Giuseppe alle 17.