Molise Winter Tour di nuoto, in evidenza gli esordienti dell’H2O Sport

Sono risultati più che soddisfacenti quelli che arrivano dalla seconda tappa del Molise Winter Tour per gli atleti vastesi dell'H2O Sport. Domenica scorsa i nuotatori della categoria esordienti della società sportiva si sono messi in evidenza dimostrando che lavoro e passione permettono di ottenere sempre risultati positivi.

Tra gli esordienti A c'è il bronzo nei 50 farfalla per Nicole Santarelli con il crono di 36”8. Terzo posto conquistato anche dalla compagna Lucrezia Centillo che ha chiuso i 200 misti in 3’19”5. Tra gli Esordienti B affermazione per Ilario Menna nei 50 stile conclusi con il crono di 33”3. L’atleta dell’H2O Sport ha poi messo in bacheca anche la medaglia d’argento nei 100 rana con il tempo di 1’37”9. Buona anche la performance di Gabriele Marchetta che ha chiuso al quarto posto in 1’42”7.

"Visto il momento particolare che stiamo vivendo c’è sicuramente da essere soddisfatti – sottolinea il presidente dell’H2O Sport Massimo Tucci – i nostri ragazzi stanno lavorando bene e raccogliendo i frutti di quanto seminato nel corso del tempo. Certo, la pandemia non aiuta il mondo dello sport ma era importante ripartire con le gare sperando di poter tornare piano piano alla normalità. Un grazie per il lavoro svolto va a tutti i tecnici della nostra società che, nonostante le difficoltà, stanno cercando di preparare i ragazzi nella maniera migliore possibile, con impegno passione e dedizione. Con il raggiungimento di risultati importanti vengono premiati gli sforzi di ognuno. Il nostro è stato da sempre un lavoro di squadra dove ognuno ha messo un tassello. Sono certo che continuando su questa strada potremo toglierci ancora tante soddisfazioni nel corso del tempo sia con gli atleti più grandi che con i più piccoli".