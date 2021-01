M5S: "Scuolabus e centri estivi, nessun rimborso. Dall’amministrazione vergognoso silenzio"

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da cittadini che lamentano i mancati rimborsi dei pagamenti relativi agli scuolabus e ai centri estivi, servizi non erogati dal Comune a causa del Covid-19". Così il Movimento 5 Stelle solleva pubblicamente il problema e chiede all'amministrazione comunale di Vasto

"Le richieste avanzate dai cittadini al Comune giacciono nel cassetto di qualche dirigente mentre il sindaco e l’assessore Bosco si trincerano dietro un vergognoso silenzio", attaccano i pentastellati in una nota. "Eppure il sindaco ha sbandierato più volte, a suo merito, un avanzo di cassa pari a ben quattro milioni di euro. Nel 2020 i ministeri hanno erogato a favore del Comune trasferimenti correnti per 4.200.000 euro contro 1.200.000 euro dell’anno precedente. Il Comune di Vasto ha acceso un mutuo di 10 milioni di euro con Cassa depositi e prestiti, ha ricevuto 3 milioni di euro in più dallo Stato ma non ha speso un solo euro in rimborsi o ristori per cittadini e imprese. Il sindaco chiarisca subito e allontani l’incombente sospetto di volersi solo vantare di avere una cassa piena in vista della prossima campagna elettorale".