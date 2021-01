Gli studenti del 5° B del Mattioli presentano "Il caos creativo in Pirandello"

La situazione pandemica attuale ha messo soprattutto le giovani menti in difficoltà ma non è bastato a fermare la loro creatività. È ciò che si evince dai lavori che sono stati da loro realizzati in maniera insolita e sicuramente nuova, per la Settimana della scienza 2021 del Polo liceale “Raffaele Mattioli”, che quest’anno ha come tema il “caos”, in greco antico Χάος.

Tra i diversi lavori in cui si sono impegnati i ragazzi, abbiamo anche una rappresentazione teatrale abbastanza “alternativa” ma non per questo banale, anzi, totalmente il contrario. La rappresentazione in questione è dei ragazzi della classe VB del Liceo Scientifico tradizionale che, grazie all’aiuto della loro professoressa di letteratura italiana Alessandra Del Borrello, ha voluto unire tutti i talenti, come la danza, la musica e la recitazione, in un unico video, inscenando uno dei drammi più famosi del celebre Luigi Pirandello: Sei personaggi in cerca d’autore.

Mentre una compagnia di attori sta facendo le prove per una commedia, sei personaggi irrompono sul palcoscenico dichiarando di essere stati rifiutati dall’autore che li aveva creati. Allora iniziano a narrare la loro triste vicenda al Capocomico, che in questa rappresentazione è molto vicino alla nostra terra, nella speranza che questo decida poi di prendere il posto dell’autore per fissarli definitivamente in una forma stabile, capace di resistere allo scorrere del tempo.

La vicenda è un paradigma della paradossale condizione della creazione artistica: il dramma dei personaggi è quello di sentirsi vivi, ma di non potersi sottrarre alla propria condizione. È anche un dramma fatto di lacrime e dolori: una serie di lutti familiari e un colpo di pistola esplode all’improvviso, a interrompere il gioco di specchi.

Finzione? Realtà?

Certamente dopo aver visto il video non capirete cosa è reale e cosa no, ma proverete un gran senso di caos.

Studenti del 5° B

Polo liceale Mattioli - Vasto