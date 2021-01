Dante Alighieri e Gabriele Rossetti, destini incrociati: il video-racconto di Roberta Presenza

Un percorso che narra i destini intrecciati attraverso l'arte e la letteratura di Dante Alighieri e Gabriele Rossetti. Questo è il significato del video-racconto realizzato, in occasione dei settecento anni dalla morte del padre della lingua italiana, dalla storica dell'arte Roberta Presenza, in collaborazione con l'istituto superiore Raffaele Mattioli di Vasto, ed inserito nell'evento nazionale Piazza Dante.

Sullo sfondo del racconto, Beatrice Portinari, a cui Elizabeth Siddall dà il volto, in un dipinto passato alla storia come il più famoso dell’artista Dante Gabriel Rossetti, Beata Beatrix (esposto a Vasto nel 2008, proveniente dalla Tate Gallery di Londra). L’opera è stata poi reinterpretata in chiave moderna in una mostra collaterale all’esposizione del 2008. In questo racconto si è scelto di concentrarsi sulla reinterpretazione contemporanea dall’artista abruzzese Ester Grossi, che ha realizzato il dipinto Beata Lux. Il racconto realizzato dalla dottoressa Presenza è un percorso che evidenzia la capacità e la forza dell’arte di rigenerarsi adattandosi al tempo ed agli stili, restando per sempre viva.