Dalla Regione 40mila euro per la "Casa del parto" al San Pio

Arriveranno dalla Regione, a seguito dell’approvazione della manovra finanziaria, 40mila euro per la "UOSD medicina pre-natale e dell’età riproduttiva finalizzata alla Casa del parto" all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. A darne notizia è Sabrina Bocchino, consigliera regionale della Lega, che ha proposto il finanziamento inserito in poi in bilancio.

"La Casa del parto - spiega Sabrina Bocchino - consentirà di trasformare il parto in ospedale in un evento più simile al parto a domicilio ovvero in un ambiente pensato e realizzato per essere il più accogliente e familiare possibile mimetizzando tutti gli apparati tecnologici necessari a garantire i livelli di sicurezza degli interventi nel percorso di nascita. Il progetto - aggiunge la consigliera regionale - è frutto della collaborazione con il dottor Biondelli e il dottor Matrullo quale cerniera di trasmissione e di raccolta dei bisogni e delle istanze dei pazienti".

Al momento il reparto del San Pio è oggetto di lavori di ristrutturazione dopo il crollo del solaio della scorsa primavera. L'attività operativa si è trasferita al piano terra, dove sono state allestite temporaneamente le sale parto. Nell'intervista realizzata a fine 2020, il primario Francesco Matrullo aveva espresso la necessità di ripristinare quanto prima gli spazi al quarto piano [LEGGI].