Tribunale, contagi in aumento tra il personale: possibile chiusura dell’ufficio notifiche

"Purtroppo anche oggi non giungono buone notizie circa gli esiti degli esami diagnostici effettuati poiché il numero di casi di contagio da Covid-19 accertati tra il personale del nostro Tribunale, anche oggi, registra un aumento". È Vittorio Melone, presidente del consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto, a fare il punto sulla situazione legata al Coronavirus che sta influendo sull'attività giudiziaria.

"La situazione non risulta migliorata neppure all'interno dell'Ufficio notifiche - oggi rimasto chiuso - per cui anche domani detto ufficio potrebbe restare chiuso a causa della possibile assenza del personale addetto alla ricezione e rilascio atti.

La Presidenza del Tribunale ha prontamente notiziato, della intervenuta situazione, la Presidenza della Corte di Appello. Inoltre, qualora risulti necessario, la Presidenza del Tribunale provvederà affinché venga rilasciata idonea certificazione in favore dei Colleghi che avessero bisogno di dimostrare l'impossibilità a provvedere agli adempimenti propri dell'Ufficio notifiche a causa dell'attuale inoperatività di detto ufficio".

Nelle prossime ore il presidente del tribunale Bruno Giangiacomo valuterà il da farsi rispetto all'attività della prossima settimana. "Invito tutti a non contattarmi per sapere i nomi delle persone risultate contagiate poiché allo stato è confermato solo il numero e comunque non è previsto che mi vengano comunicati i nominativi attesa la sensibilità dell'informazione - aggiunge Melone -.

Con il Presidente del Tribunale, che a sua volta è in costante contatto con le autorità sanitarie locali, è in atto una continua comunicazione e collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto affinché in piena sicurezza il Tribunale di Vasto possa riprendere la sua piena e necessaria operatività".