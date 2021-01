Screening di massa anche nei Comuni più piccoli: si parte con Monteodorisio, Lentella e Casalbordino

Dopo l'appuntamento dello scorso fine settimana a San Salvo e delle date annunciate per Lanciano e Vasto, gli screening di massa approdano anche nei comuni più piccoli e nell'entroterra. La prima data utile fissata è quella del fine settimana del 6 e 7 febbraio, quando i test antigenici gratuiti per l'individuazione dei positivi al Covid-19 asintomatici saranno effettuati a Lentella, Monteodorisio e Casalbordino.

In queste località il monitoraggio non si è reso necessario a causa di picchi di contagi come altrove, i sindaci hanno risposto volontariamente alla campagna lanciata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti.

A Lentella lo screening si terrà nella sala polivalente di via Mattia e Mangiocco (ex asilo) dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. A Monteodorisio e Casalbordino i dettagli saranno resi noti a breve. Numerosi i volontari impegnati per portare a termine le operazioni.

L'invito dei tre sindaci (Carlo Moro, Catia Di Fabio e Filippo Marinucci) rivolto alla popolazione è quello alla massima partecipazione per avere chiara l'eventuale mappa del contagio.

Per partecipare valgono le stesse modalità già usate negli altri Comuni: occorre presentarsi con il modulo compilato (scaricabile dai singoli siti web istituzionali o consegnato sul posto dai volontari; a Lentella è possibile ritirarlo anche in farmacia), la tessera sanitaria e un documento d'identità. Non possono aderire alla campagna coloro che hanno i sintomi dell'infezione da Covid-19, chi è in malattia, chi è risultato positivo negli ultimi 3 mesi, chi ha già prenotato un tampone molecolare, i minori di 6 anni, chi è ricoverato in una struttura sanitaria e gli operatori sanitari già sottoposti allo screening della Asl.

Il risultato sarà inviato tramite sms; in caso di positività il soggetto interessato sarà sottoposto successivamente a tampone molecolare.