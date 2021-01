Palmer: "Cavalcavia di Vasto Marina a rischio crollo, l’amministrazione intervenga"

Sono numerose le segnalazioni dei cittadini in merito alle "evidenti pessime condizioni di salute del cavalcavia situato lungo l'ex tracciato ferroviario in località Vasto Marina". Lo afferma il segretario provinciale del Movimento Iustitia Nova e candidato sindaco a Vasto, Orlando Palmer, che sottolinea la "pericolosità dei ponti", e lancia l'allarme di un possibile "distacco di parte del cemento armato" che potrebbe "causare incidenti a passanti e auto".

Il cavalcavia in questione è quello che consente il passaggio verso la spiaggia all'altezza del Monumento alla Bagnante. "La situazione è nota da tempo – sostiene Palmer – e sono estesi i fenomeni di distacco del cemento armato con conseguente rischio caduta. Non sarebbe opportuno, in via precauzionale, fare un sopralluogo per verificare la stabilità del cavalcavia? E nel caso chiuderlo al traffico veicolare vietando il passaggio in ambo i sensi di marcia?"

"Considerando l'enorme crepa orizzontale che si è creata – prosegue - ci chiediamo quale sia l'effettivo grado di sicurezza e di affidabilità di questa struttura, e se si possano escludere con certezza potenziali rischi per i veicoli di passaggio e soprattutto per le persone che giornalmente passano sotto questo ponte. Senza voler creare allarmismi, abbiamo ritenuto opportuno presentare una segnalazione agli uffici comunali di Vasto, affinché venga accertata la situazione presso gli enti competenti di riferimento (Provincia, Regione e Servizio tecnico Comunale)", e per sapere se "è attivo e operativo un piano regolare di monitoraggio e controllo periodico dello stato di salute e integrità strutturale del cavalcavia da parte degli enti responsabili, qual è il parere tecnico aggiornato in merito allo stato di salute e integrità strutturale del cavalcavia e se sono previsti nel prossimo futuro interventi di manutenzione o, meglio ancora, di ripristino del cavalcavia in oggetto a tutela della sicurezza dei veicoli in transito quotidianamente sopra il cavalcavia stesso e dei numerosi cittadini e turisti che percorrono la strada sottostante".

Richieste sollevate anche dai cittadini, che Palmer sottopone all'attenzione dell'amministrazione comunale, in particolare a quella degli assessori competenti, sollecitando un "tempestivo intervento, possibilmente prima dell'apertura alla stagione estiva".