Cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Matteo, 30 anni, chef vastese a Berlino

Sta suscitando cordoglio a Vasto la notizia della prematura e improvvisa scomparsa di Matteo Padovano., trovato privo di vita nella casa in cui viveva a Berlino. Aveva trent'anni nella capitale tedesca lavorava come chef dopo aver svolto la stessa professione in Australia.

Un giorno triste per i suoi amici vastesi e anche per il mondo del tennis abruzzese, in cui Marcello Padovano, papà di Matteo, è apprezzato dirigente arbitrale.

Sulla pagina Facebook ufficiale della Federtennis Abruzzo un messaggio di vicinanza: "È venuto improvvisamente a mancare Matteo Padovano, 30 anni, figlio del Fur (fiduciario ufficiale regionale, n.d.r.) abruzzese Marcello. Non ci sono parole adatte in un lutto, ma vogliamo far sentire al caro Marcello tutto l'amore che proviamo nei suoi confronti. Sempre. E in particolare in questo momento così triste".

Alla famiglia di Matteo Padovano le condoglianze della redazione di Zonalocale.