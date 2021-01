Allarme erosione sulla costa di Vignola, Smargiassi interroga Marsilio

L'allarme erosione della costa vastese risuona in Consiglio regionale. Con un'interpellanza al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il consigliere Pietro Smargiassi (Movimento 5 Stelle) solleva il problema della necessità di fondi per evitare che il mare si mangi un pezzo di litorale.

"Nella giornata di ieri - spiega Smargiassi - ho depositato un'interpellanza per sapere dal presidente Marsilio e dall'assessore competente se la Regione Abruzzo intenda farsi carico della grave situazione che sta interessando la costa vastese, in particolare l'area che si trova in località Vignola di Vasto, interessata dall'erosione che nel tratto anzidetto ha di fatto mangiato il camminamento pedonale e sta pericolosamente lambendo le proprietà private. So che il Comune di Vasto ha già scritto alla Regione Abruzzo senza avere, sino ad oggi, risposte. Occorre uno sforzo congiunto tra più amministrazioni e finalizzare l'impegno al recepimento di ingenti fondi. La stagione invernale in corso, con le sue frequenti mareggiate, aggiunge danno al danno. Ho deciso quindi di portare la tematica in Consiglio per conoscere eventuali stanziamenti e soprattutto chiedere interventi in urgenza a tutela di quei luoghi che, mai come questa volta, sentono pressante il senso di abbandono".