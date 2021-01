Subisce il secondo furto d’auto in quattro mesi: "Sono avvilita e delusa"

"Sono avvilita, arrabbiata e delusa". Una cittadina vastese ha subito la scorsa notte il secondo furto d'auto in quattro mesi ed esprime così tutta la sua indignazione.

Il primo episodio risale "al 12 settembre 2020. L'auto era parcheggiata sotto casa a Vasto Marina" ed è stata portata via nella notte. La vettura, una Volkswagen T-Cross acquistata da meno di un anno, era stata poi ritrovata due giorni dopo a Cerignola, "con danni per migliaia di euro". La donna ha riparato la sua vettura, che era assicurata, e ha ripreso ad utilizzarla normalmente.

"Ieri mattina ho ricevuto una chiamata dalla centrale di controllo gps in cui mi segnalavano che l'auto era stata nuovamente rubata". Anche in questa circostanza la Volkswagen era posteggiata davanti casa, "con installato un deterrente antifurto allo sterzo che ovviamente non ha fatto paura ai ladri!".

Dopo questo secondo furto subito, c'è l'amaro sfogo della donna. "Non se ne può più di questi eventi. In tempo di Covid, dove le persone normali hanno coprifuoco e non ci si può incontrare, queste persone attraversano due regioni industurbate e rubano le auto sotto casa! Sono avvilita, arrabbiata e delusa".