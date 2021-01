Screening di massa a Vasto, ecco le date: 6, 7, 13 e 14 febbraio, quattro le sedi

Ora le date sono ufficiali: lo screening di massa a Vasto inizierà il 6 febbraio, proseguirà il giorno successivo e verrà ripetuto il 13 e il 14 dello stesso mese. I tamponi rapidi per la diagnosi del Covid-19 si faranno in quattro sedi, che resteranno aperte dalle 8.30 alle 19.30: PalaBcc, auditorium San Paolo, auditorium dell'Istituto San Francesco a Vasto Marina e palestra dell'oratorio salesiano di via San Domenico Savio.

“Lo screening a Vasto partirà a febbraio poiché nella nostra città - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - la situazione è più rosea. Abbiamo suddiviso le postazioni in diverse zone della città così da dar modo a tutti coloro che vorranno controllarsi di farlo senza problemi. Invito la cittadinanza a sottoporsi a questo screening che sarà fondamentale per il controllo del contagio e per fare del bene a tutta la nostra comunità. Ringrazio le Forze dell’ordine, la Protezione Civile, la Asl e la Regione tutti i collaboratori e la dottoressa Anna Suriani, dirigente medico del lavoro in congedo che coordinerà gratuitamente le fasi dello screening e i volontari coinvolti”. L'amministrazione comunale annuncia che le modalità di adesione allo screening saranno rese note nei prossimi giorni.