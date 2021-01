Per le ragazze del Tennistavolo Vasto buon inizio nel campionato di A2

Inizia con una vittoria e una sconfitta il cammino in serie A2 femminile del Tennistavolo Vasto. Le giocatrici della formazione vastese, nel primo concentramento disputato a Napoli, sono state sconfitte 4-1 dall'Ennio Cristofaro - Dall'Area C&R di Casamassima e si sono imposte con lo stesso punteggio sull'Eureka Roma.

Due punti preziosi da mettere in cassaforte in ottica salvezza, in attesa di poter disputare i prossimi incontri tra le mura amiche. Il prossimo concentramento del girone D, in calendario per il 14 febbraio, si disputerà infatti al palazzetto ex Salesiani di Vasto. Nell'incontro perso con le pugliesi l'unico punto delle vastesi è stato quello di Ecaterina Mardari contro Valentina Leogrande. Nella sfida con la formazione capitolina Claudia Carassia ha battuto Sara Varveri (3-0), Ecaterina Mardari ha superato 3-1 Giulia Varveri, Margherita Cerritelli è stata sconfitta 3-0 da Monia Franchi, Carassia ha battuto Maria Alejandra Roja (3-0) e Giulia Ciferni ha chiuso l'incontro vincendo 3-0 con Sara Varveri.

Il 14 febbraio le ragazze del TT Vasto dovranno vedersela con l'Astra Valdina e con la P.G. Frassati, provando a far valere il fattore campo per incamerare altri punti preziosi.

La cronaca di giornata. Nel girone D, la Polisportiva P.G. Frassati ha avuto la meglio per 4-2 sul Tennistavolo Eureka Roma (3-1 di Natalia Riabchenko su Monia Franchi e su Alejandra Rojas, 3-0 di Ginevra Giacobelli su Giulia Varveri e 3-1 di Simona Ettari su Rojas per le napoletane e 3-2 di Varveri su Asia Bertolaccini e 3-0 di Franchi su Giacobelli per le romane) e per 4-2 sull’Astra Valdina - Celertrasporti (3-2 di Ettari su Elena Rozanova e su Nicoletta Criscione, 3-1 di Riabchenko su Criscione e 3-0 di Bertolaccini su Rozanova per le campane e 3-0 e 3-1 di Mihaela Suzana Encea su Bertolaccini e su Riabchenko per le siciliane). Il Tennistavolo Ennio Cristofaro - Dell’Aera C&R ha prevalso per 4-1 sul Tennistavolo Vasto (3-2 di Celeste Leogrande su Claudia Carassia e su Giulia Ciferni e 3-1 e 3-0 di Cecilia Akpan su Margherita Cerritelli e su Carassia per le baresi e 3-2 di Ecaterina Mardari su Valentina Leogrande per le vastesi) e per 4-1 sul Muravera Tennistavolo (3-1 e 3-0 di Celeste Leogrande su Sofia Ivanova e su Congiu e 3-0 e 3-1 di Akpan su Piras e su Ivanova per le pugliesi e 3-1 di Congiu su Valentina Leogrande per le sarde). L’Astra Valdina ha regolato per 4-1 il Muravera TT (3-0 e 3-1 di Encea su Congiu e Ivanova e 3-0 di Criscione su Piras e su Congiu, per le messinesi e 3-0 di Ivanova su Rozanova per le muraveresi). Il TT Vasto si è imposto sull’Eureka per 4-1 (3-0 di Carassia su Sara Varveri e su Rojas, 3-0 di Mardari su Giulia Varveri e 3-0 di Ciferni su Sara Varveri per le abruzzesi e 3-0 di Franchi su Cerritelli per le laziali). In graduatoria guidano P.G. Frassati ed Ennio Cristofaro a quota 4, seguiti da Astra Valdina e TT Vasto a 2 e da Eureka e Muravera TT a zero.