"Ice Cold" è il primo singolo di Leggenda Ice

Ice Cold è il primo brano, accompagnato da un videoclip, per Leggenda Ice, nome d’arte di Fabio Pollutri scelto “un po’ per gioco, perché alcuni amici mi chiamano Leggenda vista la mia passione per andare sempre in giro (quando si poteva) nei locali e dai ricordi di una serata estiva".

Una passione per la musica nata ai tempi delle scuole superiori. “Suonavo il basso in una band, facevamo cover dei Nirvana. Poi, nel 2003, ho ascoltato per la prima volta i Club Dogo ed è scoccata la scintilla”. Le maggior influenze del momento arrivano dai “Migos, trapper americani che, con il loro modo di parlare, hanno rivoluzionato la scena rap in America. Un altro artista a cui mi ispiro è Future che, con il suo stile, ha un flow più melodico da club. È uno stile che mi piacerebbe riproporre”.

Dalla passione è arrivato il primo singolo. “Questo progetto è nato quasi per scherzo mentre lavoravo come pizzaiolo alla Grotta del Saraceno. Volevo fare un prodotto non rap, non trap, ma con uno stile tutto mio, riprendendo anche il mio passato da dj”. Si parla di “ice”, come “i rapper americani che parlano sempre di ice, ice - che per loro rappresenta uno mono fatto di soldi, collane, etc… -“. Volevo girare il video all’interno di un club ma, per le restrizioni legate al Covid, non è stato possibile. Avrei voluto fare un video più legato alla scena americana ma mi sono adattato”.

Tra un mese, il 26 febbraio, Legenda Ice pubblicherà Trap House, “che parla delle Trap House americane, luoghi che hanno vissuto una particolare evoluzione. Un artista molto conosciuto, Gucci Mane, è uscito da una Trap House”. Poi ci sarà un altro pezzo prodotto da Akway, “un ragazzo americano con cui mi sono messo in contatto via social, gli ho inviato il vocale della canzone e lui si è messo a disposizione. Lui collabora con molti artisti americani, non immaginavo che mi rispondesse”.

L’intenzione di Leggenda Ice è di “crearmi un mio pubblico, che segua quello che faccio”. E c’è anche l’attenzione ai giovani rapper e trapper della zona. “Mi piace molto Spike X, ha un bel flow alla 50 Cent. Molto bravo è anche Mefy0873 e ha tutto il mio rispetto anche Mario Catalano, il rapper del sorriso”.