Nevica sul litorale: strade imbiancate dalle prime ore del mattino

9.55 - Spartineve in azione precauzionalmente sulla statale 16, dove si è creata una sottile coltre di neve mista ad acqua e fango che potrebbe rendere scivoloso l'asfalto.

9.30 - Nevicate sparse sul Vastese, dove al momento non si registrano emergenze. Per i vigili del fuoco del Distaccamento di Vasto nessun intervento legato al maltempo.

Ore 9 - "Eravamo informati e siamo pronti, ma non è il caso di parlare di allarme dopo i primi fiocchi di neve". Lo dice a Zonalocale Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile di Vasto, che chiede di non fare allarmismo: "Siamo già alle prese con l'emergenza Covid, quindi dobbiamo razionalizzare le risorse. Per questo, è molto importante evitare falsi allarmi e non chiedere interventi quando c'è una spanna di neve davanti casa".

Prima nevicata sulla riviera - Nevica sulla costa abruzzese. Dopo le montagne, imbiancato anche il litorale. Su Vasto la neve, mista a grandine, ha cominciato a scendere sulla città dopo le 8 coprendo le strade di una sottile coltre bianca. Si raccomanda la massima prudenza alla guida, visto che l'asfalto potrebbe essere viscido.

In aggiornamento