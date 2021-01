In doppia cifra in quindici stagioni di serie A consecutive: Daniela Sabatino è da record

Quindici stagioni in serie A e quindici stagioni doppia cifra. Daniela Sabatino, con la rete messa a segno nel successo della Fiorentina sull'Inter è diventata l'unica calciatrice della serie A italiana ad essere andata in doppia cifra di gol consecutivamente negli ultimi quindici campionati. Dal 2006/2007, con i dieci gol con la maglia della Reggiana, alla stagione ancora in corso in casacca viola, l'attaccante di Castelguidone ha segnato sempre valanghe di gol facendo le fortune delle squadre in cui ha militato.

Solo in una stagione nella massima serie Daniela Sabatino non ha raggiunto la doppia cifra. Era però l'annata 2000/2001 in cui, appena quindicenne, aveva debuttato nella massima serie con l'Autolelli Picenum, segnando il primo dei suoi 4 gol stagionali contro il Milan. Poi quattro anni tra B e A2 (in cui i gol non sono di certo mancati) l'esperienza in Svizzera con il Lugano - con 13 reti messe a segno - e l'inizio di una costante ascesa nel campionato italiano a suon di gol.

Le 25 marcature (in 26 partite) con il Brescia del 2010/2011 le sono valse il titolo di capocannoniere insieme a Patrizia Panico, il record personale è quello del 2013, con 35 gol (in 30 partite). In serie A Sabatino ha raggiunto quota 275 reti, a cui si aggiungono quelle messe a segno nelle altre categorie, in Coppa Italia, nelle coppe europee e le 29 segnate in Nazionale per arrivare a quota 459 gol in carriera. L'attaccante di Castelguidone inizia a puntare quota 500 gol, visto che, stagione dopo stagione, continua a giocare, divertirsti e, soprattutto, segnare.

Le quindici stagioni da record di Daniela Sabatino

2006/2007 - Reggiana - 10 gol

2007/2008 - Reggiana - 14 gol

2008/2009 - Reggiana - 19 gol

2009/2010 - Reggiana - 18 gol

2010/2011 - Brescia - 25 gol (capocannoniere con Patrizia Panico)

2011/2012 - Brescia - 22 gol

2012/2013 - Brescia - 29 gol

2013/2014 - Brescia - 35 gol

2014/2015 - Brescia - 22 gol

2015/2016 - Brescia - 17 gol

2016/2017 - Brescia - 11 gol

2017/2018 - Brescia - 10 gol

2018/2019 - Milan - 17 gol

2019/2020 - Sassuolo - 12 gol

2020/2021 - Fiorentina - 10 gol (alla 12ª giornata)