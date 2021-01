Futuro della Riserva di Punta Aderci, nulla di fatto in Consiglio. La convenzione scade a giugno

Rimane senza risposta l'interrogativo sul futuro della Riserva naturale di Punta Aderci. A giugno scadrà la convenzione con la cooperativa Cogecstre, ma sulla gestione ancora nulla è stato deciso. Se ne è discusso oggi nel Consiglio comunale di Vasto, dove la maggioranza di centrosinistra ha respinto la proposta del centrodestra, che chiedeva "di verificare il rispetto della convenzione, l'indizione di un bando per la futura gestione oppure una proroga annuale di quella attuale e la predisposizione di un sistema antincendio di cui l’area è sprovvista", scrivono in una nota congiunta i consiglieri Francesco Prospero e Vincenzo Suriani di Fratelli d'Italia, Alessandra Cappa e Davide D'Alessandro della Lega, Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro) e Alessandro d'Elisa (gruppo misto).

Secondo la minoranza di centrodestra, il voto negativo è primo di "valida motivazione. Un'amministrazione comunale che naviga a vista, incapace di rispettare le scadenze e di effettuare una seria programmazione per il futuro della nostra città, capace solo di strumentalizzare ogni argomento che viene portato insaula. Un’amministrazione che non fa e che non vuole nemmeno confrontarsi, come dimostrato anche dall’abbandono del tavolo dell’ambiente da parte delle associazioni di categoria che, nonostante l’impegno delle associazioni ambientaliste, in cinque anni di mandato, non ha dato alcun contributo per la tutela e lo sviluppo della riserva di Punta d'Erce".