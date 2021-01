Rifiuti abbandonati in via Crispi, i residenti: "Chiediamo più controlli"

Sacchetti dei rifiuti, scatoloni e buste di carta abbandonati alla fermata dell'autobus. È questo lo scenario che, questa mattina presto, ha accolto i cittadini in via Crispi a Vasto. È l'ultima segnalazione di abbandono di rifiuti al Belvedere Romani ma, dicono i residenti della zona, "non è la prima volta che succede".

Il quartiere non è nuovo ad episodi di questo genere e, in passato, la polizia locale ha installato delle telecamere mobili, le cosiddette fototrappole, che hanno permesso di individuare e multare i responsabili. Adesso, residenti e utenti del servizio di trasporto pubblico, chiedono a gran voce che questo tipo di controllo venga effettuato con costanza per poter arginare questo spiacevole fenomeno.