FdI sollecita Menna: "Subito lo screening di massa come a San Salvo"

A Vasto si faccia come a San Salvo. Subito uno screening di massa per far emergere i casi asintomatici di Covid-19 e contenere il contagio. Questa è la richiesta che i consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Vincenzo Suriani e Francesco Prospero, rivolgono all'amministrazione di centrosinistra.

"Un’organizzazione perfetta a San Salvo, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, la Regione Abruzzo, la Asl, la prefettura e la protezione civile, ha consentito l’esecuzione in sicurezza di circa 6000 tamponi antigenici", sottolineano i rappresentanti del partito di Giorgia Meloni. "Ogni giorno perso è un'occasione in più che si dà al virus di circolare tra la popolazione". Suriani e Prospero sollecitano il sindaco, Francesco Menna, "visto che ha sempre predicato la lotta intransigente e organizzata alla pandemia: per questo si individuino subito i locali, i tempi e le modalità organizzative e se ne discuta nella conferenza dei capigruppo, dove sono rappresentate tutte le forze politiche votate dalla cittadinanza".