Ventimila pezzi per il palazzo d’Avalos in miniatura: un altro capolavoro di Giuseppe Stivaletta

Da una decina d'anni Giuseppe Stivaletta, muratore vastese in pensione, sta ricostruendo una Vasto in miniatura. Nel suo laboratorio nascono le riproduzioni di chiese, palazzi storici e monumenti della città, vere e proprie opere d'arte in legno.

La sua ultima creazione è di quelle che lascia a bocca aperta. Stivaletta, infatti, si è cimentato nella ricostruzione in scala di palazzo d'Avalos, nove mesi di lavoro, da marzo a dicembre dello scorso anno, con oltre ventimila tasselli di legno - di varie dimensioni - preparati e poi assemblati uno ad uno.

L'effetto è sorprendente perchè Stivaletta, anche grazie alla collaborazione di alcuni amici, non ha tralasciato nessun dettaglio del palazzo marchesale. Questa sua ultima creazione non è la più complessa in termini di pezzi assemblati, il record dei 60mila utilizzati per la chiesa dell'Incoronata è imbattibile, ma è senza dubbio quella più imponente. Tante delle sue opere sono al museo Michetti di Francavilla, nell'esposizione permanente "Abruzzo in miniatura".

Palazzo d'Avalos, viste anche le sue dimensioni, è stato accolto dall'amico Fernando Gileno nel suo salone di parrucchiere in corso Mazzini, dove resterà per qualche tempo in attesa di raggiungere gli altri monumenti in legno a Francavilla. In passato Stivaletta ha presentato le sue realizzazioni in mostre nel periodo estivo. Ma sarebbe bello poter trovare a queste riproduzioni del patrimonio storico-architettonico vastese una collocazione in città per permettere a residenti e turisti di ammirarle.

Giuseppe Stivaletta ci ha raccontato come nascono le sue creazioni, dal progetto alla costruzione vera e propria che segue le regole che, per tanti anni, ha utilizzato nel suo lavoro.