Per la Virtus Servigliano di Federico Antenucci esordio vincente in campionato

È iniziato nel miglior modo possibile il campionato di serie B1 di tennistavolo della Virtus Servigliano. La formazione pongistica marchigiana, in cui milita il vastese Federico Antenucci, ha battuto 5-3 il Ciatt Firenze. Dopo tanti rinvii, e diverse difficoltà legate alla pandemia, la stagione pongistica a livello nazionale è ripartita a metà gennaio e, per i serviglianesi, il primo appuntamento li ha portati a sfidare una delle squadre più blasonate del girone C.

Antenucci ha esordito perdendo 3-1 con Loreto. Poi, un infortunio ad un ginocchio, ha condizionato il suo match contro Colli che ha vinto 3-0. I punti per la vittoria del Servigliano sono arrivati grazie alle brillanti affermazioni di Li Weimin e Matteo Cerza.

"Siamo partiti subito forte - commenta Antenucci - con un bel successo. Peccato per il mio infortunio, avrei potuto affrontare il secondo match alla pari e contribuire con un punto al successo della squadra. Ringrazio i miei compagni Li e Matteo, il presidente Paci che, anche quest'anno, mi ha dato fiducia, e tutti i tifosi che ci hanno potuto seguire solo attraverso lo streaming".

In settimana Antenucci si sottoporrà ad accertamenti per verificare le sue condizioni e poi riprenderà ad allenarsi in vista dell'appuntamento del 6 febbraio contro Prato, formazione accreditata per la vittoria del campionato. "Mi sono preparato per questa stagione così strana - aggiunge il giovane pongista vastese - grazie alla collaborazione del Tennistavolo Vasto che mi sta dando la possibilità di allenarmi molto bene a casa con il tecnico Paolo Caserta e i miei compagni Leonardo Conte e Margherita Cerritelli. Al presidente Stefano Comparelli e a tutti gli atleti del TT Vasto faccio il mio grande in bocca al lupo per i loro campionati".