Gli rubano l’auto mentre sta lavorando nel suo negozio, ladri in azione in via dei Conti Ricci

Furto d'auto in via dei Conti Ricci a Vasto nel pomeriggio di ieri. Vittima dello spiacevole episodio Carlo Boschetti, titolare dell'ottica della zona. L'uomo ha parcheggiato l'auto, una Fiat 500 Abarth bianca, di fronte al negozio intorno alle 16.30, ed è poi andato a lavorare. Una volta chiuse le saracinesche, alle 19.30, l’amara scoperta: la macchina era sparita.

"Ho parcheggiato come sempre l'auto di fronte al negozio – racconta – il furto è avvenuto mentre lavoravo, probabilmente nel tardo pomeriggio. Mi sono accorto di quanto era successo solo quando ho chiuso il negozio e ho visto che la macchina non c'era più. Ho contattato la polizia per denunciare il furto, l'auto purtroppo non è stata ancora ritrovata".

Zona che non è nuova ad episodi del genere. Lo stesso Boschetti, l'anno scorso, è stato vittima di un altro furto d'auto, in quel caso sventato. "Anche l'anno scorso mi hanno rubato l'auto davanti al negozio. In quell'occasione, però, mi sono accorto che qualcuno stava cercando di aprire la macchina, sono uscito dal negozio e ho rincorso il ladro che si era messo al volante e stava scappando con l'auto. A quel punto ha lasciato la macchina poco più avanti ed è fuggito a piedi".