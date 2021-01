Anche via Giulio Cesare nel mirino dei ladri: rubato uno scooter ieri pomeriggio

È un vero e proprio tam tam quello delle segnalazioni riguardanti furti di moto e vetture nella giornata di ieri a Vasto. Alla notizia dell'automobile rubata in via dei Conti Ricci [LEGGI] hanno fatto seguito altre segnalazioni da parte dei cittadini. Commenti che evidenziano anche la preoccupazione della popolazione.

La prima segnalazione riguarda il furto di uno scooter Scarabeo 50 blu nel parcheggio delle poste centrali di via Giulio Cesare. La spiacevole sorpresa sempre nel pomeriggio: la proprietaria, tornata a prendere il motorino intorno alle 19.30, si è accorta che il mezzo era sparito.

Tentato furto in via Ciccarone dove, invece, i ladri avevano preso di mira uno "scooterone". Lieto fine in questo caso per il proprietario: il furto è stato sventato grazie all'intervento di un uomo che si è accorto dell'obiettivo dei malintenzionati ed è riuscito a metterli in fuga.