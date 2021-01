Vento forte, abbatte palo telefonico a Monteodorisio. Vasto: danni alla postazione, niente tamponi

Niente tamponi oggi nel drive-through di Vasto. La postazione di via don Riccardo Milani è stata danneggiata dalle raffiche si vento che stanotte hanno spazzato la costa abruzzese. I test di diagnosi del Covid-19 ricominceranno lunedì.

"Gli utenti - si legge in una nota del Comune - sono stati dirottati a Gissi e intanto si sta lavorando per garantire la ripresa del servizio lunedì mattina".

Stamani il comandante dei carabinieri di Vasto, maggiore Amedeo Consales, e il direttore sanitario della Asl provinciale, Angelo Muraglia, hanno constatato i danni e l'impossibilità di riprendere regolarmente il servizio. Per potersi sottoporre al tampone orofaringeo per la diagnosi del Covid-19, è necessario che il medico di famiglia inoltri una richiesta tramite la piattaforma che la Asl ha predisposto per le prenotazioni. Sarà poi l'azienda sanitaria a comunicare all'utente data e ora del test. L'iniziativa è dei carabinieri, che forniscono il personale medico-infermieristico, in collaborazione con la Asl Lanciano-Vasto-Chieti, che mette a disposizione operatori sanitari di supporto, e con la Protezione civile di Vasto.

Vento e danni - Vigili del fuoco impegnati, nelle scorse ore, a fronteggiare i problemi causati dal vento. Le squadre del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono intervenute a rimuovere un albero caduto su via Villa, un cornicione pericolante della cabina Enel di Vasto Marina e un palo della linea telefonica divelto dalle violente folate di stanotte a Monteodorisio.