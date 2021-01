Variante SS 16, "Il Comune è all’oscuro di nuove ipotesi progettuali"

Amministrazione comunale completamente all'oscuro di nuove bozze di variante alla Statale 16. L'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vasto, Giuseppe Forte, respinge le accuse del consigliere d'opposizione Edmondo Laudazi che, qualche giorno fa, ha reso nota la nuova proposta di variante alla quale starebbe lavorando l'Anas [LEGGI].

Per Forte l'ipotesi che prevede metà tracciato – per aggirare l'abitato di Vasto Marina – in galleria e metà su viadotto è priva di fondamento, "Per ben due volte il consiglio comunale si è espresso all’unanimità contro la mini-variante di Vasto Marina puntando sul tracciato che collega i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto Sud passando a monte di località Pozzitello dove è stato localizzato il nuovo nosocomio cittadino".

"Laudazi vuole prendersi meriti che non ha – prosegue l’assessore – e fa riferimento ad una nuova ipotesi progettuale della quale questa amministrazione comunale è completamento all’oscuro. Lui riferisce di carte tenute nascoste. Da chi? Probabilmente da chi amministra la Regione Abruzzo, non di certo da questo Comune che attende da tempo da Anas una nuova idea progettuale così come era stato anticipato lo scorso mese di luglio nell’incontro tenuto a Manoppello su iniziativa del senatore Luciano D’Alfonso. Questa amministrazione comunale non accetterà nessuna polpetta avvelenata. Abbiamo ribadito in più occasioni al presidente Marsilio e ai funzionari dell’Anas che Vasto vuole una variante che liberi completamente la costa, da Punta Penna a Buonanotte, dal traffico pesante che penalizza le attività turistiche di questa città".