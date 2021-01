Prima giornata di screening a San Salvo e Guardiagrele: 4046 test effettuati, 13 i positivi

Alle 18 di oggi sono questi i dati in arrivo dalle postazioni realizzate per la prima giornata di screening di massa: a Guardiagrele sono stati effettuati 1816 tamponi e riscontrati 7 positivi, a San Salvo 2270 tamponi con 6 positivi.

Per la Asl Lanciano Vasto Chieti la partecipazione odierna è stata soddisfacente: "la popolazione fin dall’apertura si è messa in fila, disciplinatamente, per l’esecuzione del test, finalizzato a identificare e isolare eventuali asintomatici positivi evitando la diffusione del contagio. Più persone vengono testate e più la comunità è protetta dal contagio, un messaggio che sembra essere arrivato chiaro e forte ai cittadini di entrambe i Comuni, a giudicare dai numeri".

Al fine di confermare l’esito del tampone rapido, la Asl sottoporrà al controllo con tampone molecolare tradizionale tutti i positivi e per ognuno di questi altri 9 tra famigliari e contatti; inoltre un controllo verrà effettuato a campione su altre 100 persone risultate negative.

A Guardiagrele bel gesto di solidarietà: il ristoro per i volontari impegnati nelle diverse postazioni è stato offerto dai panifici del posto. "Anche in una circostanza particolare come questa, il paese è stato fedele alla propria tradizione gastronomica, interpretata con straordinaria sensibilità".

Lo screening riprenderà domani, stesse modalità e stessi orari (ore 8.30-19.30, LEGGI).