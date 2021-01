Incrocio di via Valloncello, residenti esasperati: troppi incidenti

Il numero degli incidenti ormai non si conta più. I residenti sono esasperati. L'amministrazione comunale di Vasto dice che la messa in sicurezza è già iniziata. Ma l'incrocio tra via Madonna dell'Asilo e via Valloncello è pericoloso. Ieri mattina l'ennesimo scontro tra due auto: danni alle vetture ma, fortunatamente, nessuna conseguenza seria per le persone.

Gli abitanti del quartiere hanno contattato Zonalocale per chiedere, per l'ennesima volta, segnaletica adeguata e rallentatori per costringere anche gli automobilisti distratti a diminuire la velocità prima di arrivare all'intersezione. Nei mesi scorsi, il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro, ha disposto per via Valloncello il senso unico in discesa.

L'assessore alla Polizia locale, Luigi Marcello, preannuncia un comunicato stampa in cui illustrerà i provvedimenti per frenare l'ondata di incidenti.