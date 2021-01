Il Festival della scienza Ad/ventura entra nell’evento nazionale PiazzaDante #Festivalinrete

Il primo appuntamento con l'evento nazionale "PiazzaDante #Festivalinrete" è con il Festival della Scienza Ad/ventura di Vasto, giunto alla ventiduesima edizione. A presentare l'iniziativa sono tre studentesse del polo liceale Mattioli, Maria Ida Gaeta, Benedetta Marietti e Rosanna Gaeta.

"Il Festival della Scienza Ad/ventura si inserisce nel progetto condiviso 'Piazza Dante. #Festivalinrete' che unisce quarantadue Festival di approfondimento culturale italiani. Sostenuto dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dantesche istituito dal Mibact, “Piazza Dante. #Festivalinrete”è una delle più importanti iniziative che nel 2021 renderanno omaggio a Dante Alighieri in occasione dei settecento anni dalla morte. Da nord a sud in un viaggio geografico e culturale che attraverserà tutte le regioni italiane toccando le grandi città e i piccoli centri, il progetto testimonia l’amore del nostro Paese per la straordinaria opera di Dante Alighieri, dando vita a un racconto tutto italiano che animerà le piazze (fisiche e virtuali: www.piazzadante.org. Pagina Facebook: https://www.facebook.com/PiazzaDante2021.

Ogni festival proporrà all'interno della propria programmazione 2021 uno o più eventi dedicati a Dante, ideati e modulati secondo la propria vocazione, generando un programma variegato e differenziato ma condiviso. Il risultato è la creazione di una sinergia di proposte che permette di unire le esperienze dei tanti festival sparsi sulla Penisola e di creare un modello di condivisione e di 'rete'.

Siamo felici che il primo appuntamento di questa lunga maratona dantesca sia un festival che è nato in una scuola e che da 22 anni continua ad essere curato dagli insegnanti di quella scuola coinvolgendo gli studenti e i giovani di tutto il territorio.

Un festival che, nonostante le grandi difficoltà di questo momento soprattutto per la vita scolastica, è riuscito ad organizzare un programma interessante e originale che propone uno sguardo innovativo sull'opera di Dante Alighieri".