Giornata al merito scolastico: a Casalbordino la cerimonia di premiazione degli studenti

Si è svolta nella sala consiliare, alla presenza del sindaco Filippo Marinucci, del vicesindaco e assessora all'Istruzione, Carla Zinni e dell'assessora al Turismo, Alessandra D'Aurizio, la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli del Comune di Casalbordino. Una cerimonia su invito, per rispettare a pieno i protocolli anti-Covid, volta premiare gli studenti che si sono distinti per gli ottimi risultati ottenuti durante l'anno scolastico 2019/2020. A presenziare all'evento anche Michele Del Monte, vicepreside dell'Istituto Omnicomprensivo S. Zimarino-Ridolfi.

"Per valorizzare gli studenti eccellenti – ha dichiarato il sindaco - è indispensabile che prima i genitori e poi la scuola sappiano coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità, offrendo loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali. Di anno in anno la valorizzazione delle eccellenze potrà offrire esempi concreti di riconoscimento del merito, di affermazione della cultura del confronto e di ricerca verso l'innalzamento dei risultati scolastici raggiunti. Il mio augurio è spronarvi a continuare il vostro percorso di studi e di professione".

"È sempre un onore per noi gratificare le giovani generazioni che si distinguono e che si impegnano quotidianamente nello studio – afferma l'assessora Zinni -. La nostra società, molto spesso pervasa dalla mediocrità, necessita di slanci e di esempi positivi da seguire. E il conseguimento di un titolo con il massimo dei voti è un traguardo ma anche un incoraggiamento per continuare ad investire sulla propria formazione così da ambire sempre a risultati migliori".

Ragazzi premiati con borsa di studio per la scuola superiore:

Santomero Giuseppe 100/100, Dossi De Gregoris Cristian 100/100, Cicchitti Fabiana 100/100, Del Re Chiara Morena 100/100 e lode, Marinelli Rebecca 100/100, Marchioli Iris 100/100, Tortora Alice 95/100, Mennilli Roberta 97/100, Delle Donne Sara 98/100.

Ragazzi che si sono licenziati all'esame di terza media:

Di Martino Greta 10/10, Sallese Martina 10/10 e lode, Tieri Daniela 10/10, Bucciarelli Giovanni 9/10, D'Aurizio Riccardo 9/10, Di Lallo Francesca Pia 9/10, Di Nucci Giosè 9/10, Luciano Anna Maria 9/10, D'Aurizio Ludovico 9/10.